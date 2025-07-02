«Ни славы, ни денег»: бывшая подруга осадила Ивлееву за выпад с лошадями Телеведущая Коваль напомнила Ивлеевой о дружбе до знаменитости

Телеведущая и блогер Юлия Коваль напомнила бывшей подруге Анастасии Ивлеевой, что та выглядела по-другому до обретения известности. Таким образом она отреагировала на комментарий экс-ведущей программы «Орел и решка», которая посоветовала девушке идти «работать по профессии» на ферму к лошадям.

Раз уж мы заговорили о дружбе и предательстве в публичной плоскости (в новостном Telegram-канале, а не в личной переписке), в таком случае давайте говорить об этом вместе. Напомню, Настя, что в 2015 году, когда мы познакомились и стали дружить, у тебя не было ни аудитории, ни славы, ни денег. И выглядела ты совсем по-другому, — написала Коваль.

Конфликт разгорелся из-за интервью телеведущей, где она попросила не сравнивать ее с Ивлеевой. Бывшая подруга в ответ не смогла удержаться и продолжила конфликт в своем публичном Telegram-канале.

Ране стало известно, что Ивлеева спустя полтора года после скандальной «голой» вечеринки запустила новый проект и тайно сыграла свадьбу в Крыму. Избранником блогера стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак.