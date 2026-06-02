Диетолог объяснила, чем опасна выпечка без упаковки

Через выпечку без упаковки можно заразиться гепатитом А, рассказала «Ридусу» диетолог Марина Макиша. Она отметила, что такое заболевание передается через контакт с кожей.
Так можно получить стрептококки, стафилококки, вплоть до гепатита А. Все это может передаваться через руки. Поэтому продукты питания в любом случае должны храниться на прилавках таким образом, чтобы никто не трогал их руками, — рассказала Макиша.
Диетолог подчеркнула, что покупатели часто игнорируют специальные щипцы и трогают выпечку голыми руками. По ее словам, такой вид продукции также опасен для людей с проблемами ЖКТ.
Ранее врач-нарколог Антон Боев рассказал, что вино в пластиковых коробках является наиболее вредным для организма. По его словам, чаще всего такая продукция производится из виноматериалов более низкого качества.