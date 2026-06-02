Юрист ответил, как поставить шлагбаум в СНТ Юрист Виноградов: решение об установке шлагбаума принимается на общем собрании

Решение об установке шлагбаума в СНТ принимается на общем собрании, рассказал RT член Общественной палаты РФ, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов. Он отметил, что шлагбаум не должен ограничивать права собственников и нарушать закон о пожарной безопасности.

Объекты инфраструктуры, размещенные на землях, находящихся в собственности СНТ или долевой собственности членов СНТ, относятся к имуществу общего пользования товарищества, и решение о порядке их использования принимает общее собрание членов СНТ, поскольку речь идет не о техническом благоустройстве, а о введении режима доступа на общую территорию, — рассказал Виноградов.

Юрист подчеркнул, что СНТ не вправе самостоятельно перекрывать проезд на дорогах, находящихся в муниципальной собственности. По его словам, самовольная установка шлагбаума может рассматриваться как незаконное ограничение доступа.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что самовольная установка шлагбаума во дворе жилых комплексов чревата штрафом в 5 тыс. рублей для физлиц. По его словам, для юрлиц данное нарушение грозит взысканием в 300 тыс. рублей.