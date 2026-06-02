ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 14:23

Юрист ответил, как поставить шлагбаум в СНТ

Юрист Виноградов: решение об установке шлагбаума принимается на общем собрании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение об установке шлагбаума в СНТ принимается на общем собрании, рассказал RT член Общественной палаты РФ, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов. Он отметил, что шлагбаум не должен ограничивать права собственников и нарушать закон о пожарной безопасности.

Объекты инфраструктуры, размещенные на землях, находящихся в собственности СНТ или долевой собственности членов СНТ, относятся к имуществу общего пользования товарищества, и решение о порядке их использования принимает общее собрание членов СНТ, поскольку речь идет не о техническом благоустройстве, а о введении режима доступа на общую территорию, — рассказал Виноградов.

Юрист подчеркнул, что СНТ не вправе самостоятельно перекрывать проезд на дорогах, находящихся в муниципальной собственности. По его словам, самовольная установка шлагбаума может рассматриваться как незаконное ограничение доступа.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что самовольная установка шлагбаума во дворе жилых комплексов чревата штрафом в 5 тыс. рублей для физлиц. По его словам, для юрлиц данное нарушение грозит взысканием в 300 тыс. рублей.

Общество
СНТ
шлагбаумы
собрания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.