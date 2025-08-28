Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе Юрист Русяев: за самовольный шлагбаум во дворе грозит штраф в пять тысяч рублей

Самовольная установка шлагбаума во дворе жилых комплексов чревата штрафом в пять тысяч рублей для физлиц, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для юрлиц данное нарушение грозит взысканием в 300 тысяч рублей.

Он напомнил: чтобы оградить территорию законно, нужно решение не менее двух третей собственников жилья на общем собрании, а также согласование с муниципальными органами и профильными службами — пожарной, дорожной, иногда ГИБДД. Без этого любое ограждение расценивается как незаконное занятие земельного участка по статье 7.1 КоАП РФ, подчеркнул Русяев.

Штраф для граждан от 5000 рублей, для организаций — до 300 тысяч, с обязательным демонтажем. Если преграда препятствует проезду или создает помехи движению, применяется статья 12.33 КоАП РФ — штрафы для граждан от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц до 25 000, для юрлиц — до 300 тысяч. Строго наказывают случаи, когда барьер мешает проезду экстренных служб: до 3000 рублей для граждан и до 200 тысяч для организаций, — добавил собеседник.

В особо тяжелых случаях, если помеха повлекла причинение тяжкого вреда здоровью или смерти, наступает уголовная ответственность по статьям УК РФ, например, ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкие последствия), предупредил эксперт. По его словам, контролирующие органы вправе обязать убрать препятствие, а при отказе — демонтировать его принудительно и взыскать расходы.

Жильцы, чьи интересы нарушены, могут обратиться в администрацию, полицию или прокуратуру, после чего проверка и штрафы почти неизбежны. Поэтому установка конусов, плит или шлагбаумов без собрания и разрешений оборачивается затратами и рисками, а законный порядок согласования защищает от претензий и санкций, — подытожил Русяев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство. Авторы проекта предлагают исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая в настоящее время запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием.