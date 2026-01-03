Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 22:31

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте простой, но очень сытный и вкусный салат со свеклой и маринованными огурцами, который станет отличным дополнением к любому обеду, ужину и подойдет просто на перекус.

Вкус получается ярким и многогранным: сладковатая свекла, кисло-соленые огурцы, нежные яйца, ароматный жареный лук и свежая зелень создают идеальное сочетание. Вкуснее винегрета!

Вам понадобится: 2 средние вареные или запеченные свеклы, 2 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 1 луковица, пучок свежей зелени, майонез, соль, черный перец по вкусу. В глубокой миске соедините натертую свеклу, нарезанные мелким кубиком огурцы и яйца. Добавьте обжаренный нарезанный полукольцами лук, а также рубленую свежую зелень. Заправьте салат майонезом (примерно 3-4 столовые ложки), посолите и поперчите по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом. Дайте салату постоять 15–20 минут в холодильнике для пропитки, после чего можно подавать к столу.

Ранее стало известно, как приготовить салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово.

