04 марта 2026 в 19:00

Селедка под шубой уже не в моде. Мой новый фаворит — салат «Любовница»: готовится быстро, выглядит празднично, съедается мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Не помню, когда делала селедку под шубой — вместо нее слоеный салат «Любовница» стал моей палочкой-выручалочкой на любой случай. Беру свеклу, морковь, сыр, орехи и изюм — и готовлю яркий, праздничный салат, который выглядит эффектно, а готовится проще простого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное как для торжества, так и для уютного семейного ужина. Его необычность в том, что привычные продукты в новом сочетании дают удивительный вкус: сладковатая свекла с орехами, сочная морковь с изюмом и пикантный сыр с чесноком создают идеальный баланс. Получается обалденная вкуснятина: нежные слои, пропитанные майонезом, с хрустящими орешками и сладкими изюминками. Салат выглядит нарядно, а подавать его можно сразу или дать настояться — будет только вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 1 свекла, 2 моркови, 100 г сыра, 100 г грецких орехов, 70 г изюма, чеснок по вкусу, майонез. Свеклу отварите или запеките, натрите и смешайте с измельченными орехами. Морковь натрите и смешайте с запаренным изюмом. Сыр натрите и соедините с измельченным чесноком. Выкладывайте слоями, промазывая майонезом: свекла с орехами, морковь с изюмом, сыр с чесноком. Дайте настояться 20–30 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

