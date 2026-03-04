МОК довел все до абсурда: почему атлетам США можно все, а русским — ничего

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет отстранять американских и израильских спортсменов на фоне ударов Вашингтона и Тель-Авива по Ирану. Как на это решение отреагировал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, кто призвал снять санкции с отечественных атлетов — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МОК об ударах США и Израиля по Ирану

В МОК заявили, что не будут вводить санкции против американских и израильских атлетов, потому что спорт должен оставаться маяком надежды и объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями.

«Принцип нейтралитета олимпийского движения был недавно вновь подчеркнут исполнительным комитетом МОК. Мы призываем все государства — члены ООН поддержать спортсменов, прошедших квалификацию на зимнюю Паралимпиаду 2026 года, которые могут пострадать от последних конфликтов, на их пути к этим Играм», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В организации также отметили, что на каждой Олимпиаде ей приходится сталкиваться с последствиями мировых событий. Цель МОК — объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

Что предложил министр спорта России Дегтярев в ответ на заявление МОК

Дегтярев заявил, что заявление МОК о спорте как объединяющей силе может стать сигналом к скорому снятию ограничений с российских атлетов. Он назвал эти слова представителей организации справедливыми и революционными.

«Спорт должен и дальше служить маяком надежды. <...> Засиять и для российских, и белорусских спортсменов. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения в целом», — написал Дегтярев в соцсети X.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Кто согласился с призывом Дегтярева вернуть спортсменов РФ на международную арену

МОК обязан прекратить политику бойкота в отношении атлетов из России и допустить их до соревнований на фоне военных действий США против Ирана, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует двойные стандарты западных спортивных чиновников.

«Я уверена, что чемпионат мира по футболу в США не отменят из-за событий в Иране. Кто будет подавать протест — итальянцы, французы, англичане? Это, безусловно, проявление двойных стандартов. Для нас это было очевидно еще четыре года назад. Теперь все должно стать ясно всем остальным. Запад обязан это признать и полноценно вернуть Россию во все соревнования. Раз вы не собираетесь критиковать США, то какое право имеете выступать против РФ? Если вы говорите, что спорт вне политики, то сделайте это реальностью», — отметила Журова.

По словам депутата, логика наказаний со стороны МОК ведет к абсурду, так как в истории почти любой страны можно найти военные конфликты. Журова подчеркнула, что запрет на рукопожатия и участие спортсменов в соревнованиях — это тупиковый и безрезультативный путь, от которого Западу необходимо отказаться.

«Я не считаю, что МОК должен быть той инстанцией, которая кого-то судит и наказывает. Речь идет о ценностях, развитии, мире — для этого все создавалось. А получается, что организация наказывает, — это ненормально. По такой же логике ни одна страна не должна проводить соревнования, потому что почти нет государств, которые бы за свою историю не участвовали в военных конфликтах. Запад сам довел себя до этого абсурда и должен признать ошибки. Не должно быть такого, чтобы спортсменам запрещали участвовать в соревнованиях и жать руки другим атлетам. Это глупо, а самое главное — безрезультатно», — подытожила Журова.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МОК должен полностью восстановить российских спортсменов после заявления об ударах США и Израиля по Ирану, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, если организация действует по принципу «спорт вне политики», то она должна признать ошибку, допущенную в адрес атлетов из РФ.

«Михаил Дегтярев совершенно верно сказал, что после таких слов МОК однозначно должен восстановить наших спортсменов. На мой взгляд, нужно принести извинения атлетам, федерациям, тренерам, болельщикам, а также возместить понесенный ущерб», — сказал Свищев.

Спортсмены не должны подвергаться каким-либо ограничениям из-за политических событий, заявил NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Меня больше всего интересует позиция по отношению к российским и белорусским атлетам. Позиция руководства России, спортивных и общественных организаций состоит в том, что не должно быть никаких ограничений в адрес спортсменов. Из-за санкций большинство спортивных федераций не смогли выступать на мировой арене. Должна быть переоценка этого вопроса со стороны Международного олимпийского комитета», — сказал Мамиашвили.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил до заявления МОК, что ни эта организация, ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля.

«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас МПК, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.

Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

МОК должен прояснить разницу позиций по участию в международных турнирах российских спортсменов и атлетов тех стран, которые участвуют в конфликте на Ближнем Востоке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Смотрю [на это заявление] как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — отметил он.

Может ли Россия подать в суд на МОК

Россия может подать иск к МОК, но ситуация осложняется тем, что Олимпийский комитет РФ до сих пор не восстановлен в правах, заявил NEWS.ru спортивный юрист Сергей Алексеев.

«На сегодняшний день членство ОКР в МОК приостановлено. В этом состоит отличие от других аналогичных ситуаций. Еще в декабре 2024 года Олимпийский комитет РФ привел все в соответствие с Олимпийской хартией, но до сих пор, к сожалению, его статус не восстановлен. Ситуация свидетельствует о двойных стандартах», — объяснил Алексеев.

Юрист отметил, что первым шагом для защиты прав российских спортсменов должно стать обращение в МОК за разъяснением позиции. По его словам, только после получения ответа можно будет оцениить перспективы судебного разбирательства.

