В ГД призвали МОК признать свою ошибку в отношении российских спортсменов Депутат Свищев: МОК должен признать свою ошибку в отношении российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) должен полностью восстановить российских спортсменов после заявления организации об ударах США и Израиля по Ирану, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, если МОК действует по принципу «спорт вне политики», то должен признать ошибку, допущенную в адрес атлетов из РФ.

Михаил Дегтярев (министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ. — NEWS.ru) совершенно верно сказал, что после таких слов МОК однозначно должен восстановить наших спортсменов. На мой взгляд, надо еще принести извинения нашим спортсменам, федерациям, тренерам, болельщикам и возместить понесенный ущерб. Если МОК действует по озвученной логике, то должен признать ошибку и как можно скорее восстановить российских спортсменов, — сказал Свищев.

Ранее МОК заявил, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями. Комитет призвал все государства — члены ООН поддержать прошедших квалификацию на Паралимпийские игры атлетов, которые могут пострадать от последних конфликтов.

В ответ Дегтярев заявил, что слова МОК о спорте как объединяющей силе могут стать сигналом к скорому снятию ограничений с российских атлетов. Он назвал это утверждение справедливым и революционным.