«Эффектная пустота»: Бурляев объяснил, чем опасен для детей «Чебурашка» Депутат Бурляев: в «Чебурашке» нет ни одного положительного героя

Обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей, выразил мнение в интервью NEWS.ru народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. Он подчеркнул, что положительные герои должны присутствовать в кино обязательно, чтобы зрителям — а детям особенно — было на кого равняться.

В «Чебурашке» нет ни одного положительного героя. Даже дети представлены монстрами. А ведь искусство должно воспитывать душу нового поколения, о чем думали в СССР: создали Киностудию детских и юношеских фильмов, осознавая, как важно воплощать образы героев, чтобы было на кого ориентироваться детской душе. А на кого сейчас им ориентироваться? — говорит режиссер.

То, что деятели кино принимают за успех российского кинематографа, в действительности является «победой голливудского формата», полагает собеседник. Вот когда российское общество это осознает, тогда можно будет заявить о победе на культурном фронте, отметил парламентарий.

Печально, что даже некоторые уважаемые мной кинематографисты говорят, что все хорошо, мы отвоевали у Голливуда российский экран, зрители с удовольствием смотрят сказки, приносящие огромные прибыли. А по-моему, мы не «отвоевали», а подчинились тому мировому кинопотоку, который выдающийся русский мыслитель Иван Александрович Ильин характеризовал как «эффектная пустота». Искусство, нацеленное на штамповку «блокбастеров», — считает Бурляев.

Ранее депутат ГД и актер Дмитрий Певцов заявил, что «хорошим и глубоким» проектам сложно получить финансирование. Он раскритиковал популярные картины, включая «Чебурашку» и «Буратино», указав, что такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют». По его словам, детское кино должно давать пример и мораль, а в данном случае авторы «взяли франшизу и заработали денег».

Ему ответил кинорежиссер Федор Бондарчук, сыгравший в ремейке «Буратино» и выступивший продюсером картины. Он призвал не обобщать и не использовать оскорбительные формулировки по отношению к фильму, а попросил высказывать претензии конкретно к его работе.