Россиянки раскрыли, от кого больше всего ждут подарки на 8 Марта ТАСС: большинство россиянок на 8 Марта ждут подарков от родственниц

Большинство российских женщин на 8 Марта ждут подарков от родственниц, а не от мужчин и коллег, выяснили аналитики бьюти-ретейлера «Золотое яблоко» и агентства «Сидорин лаб». По их данным, 43% опрошенных рассчитывают получить презенты от мам, бабушек, теть или сестер, в то время как от родственников-мужчин подарков ждут 40% респонденток, сообщает ТАСС. Каждая третья участница опроса (30%) надеется на внимание со стороны подруг.

В рабочей среде ожидания оказались значительно скромнее. Как отметили авторы исследования, лишь 11% женщин ждут подарков от коллег, а 3% — от руководителя. При этом 7% респонденток указали, что в их окружении не принято дарить подарки на 8 Марта.

Аналитики также выяснили предпочтения женщин относительно подарков от подруг: большинство (37%) хотели бы получить подарочную карту, 30% — косметику или парфюмерию. Еще 14% опрошенных были бы рады «приятной мелочи» вроде ароматических свечей или аксессуаров для дома. Что касается корпоративных подарков, то самым желанным вариантом 63% женщин назвали сертификаты и подарочные карты. Чуть более 20% выбрали бы цветы или сладости, а 10% — практичные вещи, например термостакан. Еще 5% участниц опроса порадовались бы корпоративной продукции.

