Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:06

Россиянки раскрыли, от кого больше всего ждут подарки на 8 Марта

ТАСС: большинство россиянок на 8 Марта ждут подарков от родственниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство российских женщин на 8 Марта ждут подарков от родственниц, а не от мужчин и коллег, выяснили аналитики бьюти-ретейлера «Золотое яблоко» и агентства «Сидорин лаб». По их данным, 43% опрошенных рассчитывают получить презенты от мам, бабушек, теть или сестер, в то время как от родственников-мужчин подарков ждут 40% респонденток, сообщает ТАСС. Каждая третья участница опроса (30%) надеется на внимание со стороны подруг.

В рабочей среде ожидания оказались значительно скромнее. Как отметили авторы исследования, лишь 11% женщин ждут подарков от коллег, а 3% — от руководителя. При этом 7% респонденток указали, что в их окружении не принято дарить подарки на 8 Марта.

Аналитики также выяснили предпочтения женщин относительно подарков от подруг: большинство (37%) хотели бы получить подарочную карту, 30% — косметику или парфюмерию. Еще 14% опрошенных были бы рады «приятной мелочи» вроде ароматических свечей или аксессуаров для дома. Что касается корпоративных подарков, то самым желанным вариантом 63% женщин назвали сертификаты и подарочные карты. Чуть более 20% выбрали бы цветы или сладости, а 10% — практичные вещи, например термостакан. Еще 5% участниц опроса порадовались бы корпоративной продукции.

Ранее российским мужчинам рассказали, как следует выбирать букет на 8 Марта. Стебли свежих растений упругие, мясистые, без пятен и дефектов. Стоит обратить внимание на срез: он должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если он потемнел или пожелтел, это значит, что цветок срезан давно и долго стоял без воды.

8 марта
подарки
праздники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.