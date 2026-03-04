Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:13

Захарова обвинила Запад в бесчеловечности из-за призывов к иранцам

Захарова: заявления Запада в адрес иранцев циничны и бесчеловечны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные призывы к гражданам Ирана «брать власть в свои руки» являются циничными и бесчеловечными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Запад в настоящее время грубо вмешивается во внутренние дела независимой страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Не случайны и нынешние призывы западных стран к иранцам брать власть в свои руки. Я повторю еще раз то, что, наверное, все знают и так — вообще-то это грубое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Но тем более цинично и бесчеловечно слышать призыв к иранцам брать, как говорит Запад, власть в свои руки, — сказала Захарова.

Ранее журналисты сообщили, что власти Ирана определились с кандидатурой наследника погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Ассамблея экспертов избрала его сына Моджтабу. По сведениям СМИ, ключевую роль в ускоренном проведении выборных процедур в условиях чрезвычайных мер безопасности сыграл Корпус стражей исламской революции.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что сохранение власти в Иране за представителями нынешнего политического курса станет наихудшим исходом для Вашингтона. По словам хозяина Белого дома, после гибели Хаменеи к руководству страной может прийти фигура, не уступающая предшественнику по своим взглядам.

