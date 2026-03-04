Зимняя Олимпиада — 2026
Дроны-камикадзе ВСУ нанесли смертельный удар по Брянской области

Богомаз: житель Брянской области погиб из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Азаровку Стародубского муниципального округа с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате погиб местный житель.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате варварской атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя.

До этого он сообщил, что жительница Белгородщины пострадала в результате детонации дрона ВСУ. По его словам, женщина сама обратилась в больницу, госпитализация ей не потребовалась.

Прежде губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ обстреляли город Энергодар с применением артиллерии. Повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором теперь выбиты стекла. Также сообщалось о пострадавшем.

