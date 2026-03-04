«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше Снегопад может увеличить высоту сугробов в Москве на три сантиметра

Снегопад, который обрушился на Москву, может до вечера 4 марта увеличить высоту сугробов на три сантиметра, заявили ТАСС в Гидрометцентре России. В связи с этим в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан предупредили о налипании мокрого снега на провода и деревья.

Ожидается, что в период до 21:00 мск количество выпавших осадков может составить три-пять миллиметров, а прирост снега — до трех сантиметров, — уточнил собеседник агентства.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву только во второй половине марта. Он отметил, что за последние два дня снежный покров в столице сократился почти на четверть. При этом в ближайшие дни ожидается похолодание.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в воскресенье, 8 марта, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода. Ночью столбики уличных термометров покажут –1–3 градуса, а днем — от +1 до +3 градусов. В этот день будет ясно и солнечно, осадков не ожидается.