Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:41

Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице

Тренер Истцив: для пробежек на улице должен растаять лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для пробежек на улице должен растаять лед и снег, рассказал РИАМО тренер Олег Истцив. Он отметил, что состояние покрытия более важно, чем температура на улице.

Ваши связки и мышцы еще не готовы к такой экстремальной нагрузке. Поэтому золотое правило старта: выходим на улицу, как только асфальт стал сухим и чистым хотя бы на 80% вашего маршрута, — рассказал Истцив.

Тренер подчеркнул, что застудить легкие во время бега невозможно. Он объяснил, что воздух успевает согреться, пока проходит по дыхательным путям.

Ранее терапевт Иван Еременко рассказал, что скандинавская или быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы и легкий бег способствуют обновлению нейронов в мозге. По его словам, эти виды физической активности не только активируют нейропластичность, но и улучшают когнитивные способности, в том числе память и скорость усвоения информации.

тренеры
бег
погода
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Forbes назвали главного победителя от войны Трампа с Ираном
Мужчина пытался вывезти из России валюту в ботинке
Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.