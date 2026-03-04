Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице

Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице Тренер Истцив: для пробежек на улице должен растаять лед

Для пробежек на улице должен растаять лед и снег, рассказал РИАМО тренер Олег Истцив. Он отметил, что состояние покрытия более важно, чем температура на улице.

Ваши связки и мышцы еще не готовы к такой экстремальной нагрузке. Поэтому золотое правило старта: выходим на улицу, как только асфальт стал сухим и чистым хотя бы на 80% вашего маршрута, — рассказал Истцив.

Тренер подчеркнул, что застудить легкие во время бега невозможно. Он объяснил, что воздух успевает согреться, пока проходит по дыхательным путям.

Ранее терапевт Иван Еременко рассказал, что скандинавская или быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы и легкий бег способствуют обновлению нейронов в мозге. По его словам, эти виды физической активности не только активируют нейропластичность, но и улучшают когнитивные способности, в том числе память и скорость усвоения информации.