Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?

Сегодня март «забудет», что он весенний месяц, так как снегопад вновь накроет Москву, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в среду, 4 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 4 марта

Тишковец отметил, что ранним утром в столице обошлось без осадков, образовалась гололедица. Ветер южный, юго-восточный 2 м/с. Температура воздуха -1,6 градуса. Атмосферное давление 748,4 мм рт. ст. В течение дня скажется влияние теплого атмосферного фронта, в Москве и по области будет пасмурно, временами снег, мокрый снег — выпадет до 4-5 мм. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха около 0. Показания барометров будут падать и составят 741 мм рт. ст.

«В четверг циклонический вихрь развернется своей тыловой стороной, а значит похолодает: ночью до -1-3 градусов, после полудня около 0. Не обойдется без кратковременного снега. Финал рабочей недели будет самым холодным. В пятницу влияние тыла циклона ослабеет, твердые осадки возможны лишь местами, в облаках появятся просветы, что вкупе с северным ветром понизит минимальную температуру воздуха до -5-7 градусов, в светлое время суток не выше -1-3 градусов», — написал синоптик.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снежный покров в среду в Московском регионе может вырасти на 3 см, в следующие два дня небольшие осадки продолжатся.

«В среду днем снег, мокрый снег, количество осадков 3,5 мм. Прирост снега до 3 см. Местами налипание мокрого снега», — сообщила Макарова.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптик добавила, что 5 марта ожидаются небольшие осадки, снег, мокрый снег, с выпадением до 2-2,5 мм.

«И на 6 марта тоже ночью -3-5 градусов в городе, днем — от 0 до +2 градусов. И тоже небольшие осадки, но только местами, преимущественно мокрый снег», — отметила Макарова.

По ее словам, выходные дни могут порадовать москвичей солнцем, однако температура воздуха понизится.

«7 и 8 марта — облачно с прояснениями, то есть солнышко будет. И местами небольшие осадки. И у нас здесь будет ночное выхолаживание. 7 марта ночью -4-9 градусов, а 8 марта — -8-13 градусов. Но зато днем солнышко нас порадует», — пояснила Макарова.

Днем в субботу будет -1...+4 градуса, в воскресенье — -4...+1 градус.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 марта

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние юго-западной периферии циклонического вихря, выходящего в районы Карелии. В регионе ожидается облачная погода, ближе к вечеру осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололедица.

Температура воздуха в городе составит +1-3 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг в Петербурге небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, ночью -1…+1 градус, днем +1-3 градуса.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 марта: где сбои в России

Гороскоп на 4 марта: Девы отдыхают, а Стрельцы действуют

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 марта