Элиту ВСУ разметало на куски: наступление ВС России на Харьков 4 марта

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 марта 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 4 марта, элиту ВСУ разметало на куски

В Харьковской области штурмовые отряды ВС РФ при поддержке авиации, артиллерии и операторов БПЛА продолжают отодвигать ВСУ от государственной границы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В целях остановить продвижение российских военных, утверждает источник, командование украинских войск перебрасывает резервы в Волчанский район, в том числе неонацистов из подразделения ГУР «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«В результате нашего огневого поражения были уничтожены несколько ПВД националистов вместе с автомобильной техникой и имуществом — „элита ВСУ“ на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и „волонтерских автомобилей“», — пишет «Северный ветер».

Накануне ВСУ провели две контратаки четырьмя штурмовыми группами «Кракена» в лесных массивах Волчанского района — в результате комплексного огневого поражения все украинские штурмовые группы уничтожены, сообщил канал.

«Лютая мясорубка», «Элита ВСУ оказалась бессильна», — пишут пользователи Сети.

«На Липцевском направлении штурмовые группы ВС РФ в ходе ожесточенных боев продвинулись на трех участках до 550 метров в лесном массиве в направлении села Веселого. Продвижение наших штурмовиков осуществляется при активной поддержке артиллерии, операторов БПЛА и военных химиков, которые ударом ТОС уничтожили позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ», — отметили авторы.

На Великобурлукском направлении, утверждает источник, российские штурмовики продвинулись на четырех участках до 350 метров; артиллеристы и операторы БПЛА ГрВ «Север» продолжают наносить удары по вскрытым объектам противника.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 90 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются бои в самом Купянске. На восточном берегу идут позиционные бои в районе Купянска-Узлового. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются вдоль западной окраины Вильчи и увеличивают зону контроля в населенном пункте. Идут бои в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в последнее время интенсивность боев на Купянском направлении снизилась. Российские войска удерживают рубежи, артиллерия и дроны бьют по силам ВСУ, сообщил политик. На восточном берегу идут позиционные бои у окраин Купянска-Узлового, добавил он.

«На Харьковском направлении — незначительные изменения к югу от Старицы и Графского. В Волчанских Хуторах противник пытается сбить наше наступление большим числом дронов. Наши отвечают ударами ТОС и артиллерии», — заявил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

