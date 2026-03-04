Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке ударил по владельцам «японцев» SHOT: более 15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей

Владельцы японских автомобилей могут остаться без двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, поставки б/у моторов и трансмиссий осуществлялись через Объединенные Арабские Эмираты.

Дубай выступал одним из крупнейших центров, откуда запчасти отправляли прямо в Россию — через Иран по Каспийскому морю до Астрахани. Стоимость подержанных двигателей варьировалась от 80 до 200 тыс. рублей, за новый просили до 600 тыс. рублей. Теперь же на фоне ударов по ОАЭ поставки могут на какое-то время прекратиться, уточнил источник.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что имеющихся у автосервисов запасов по самым востребованным позициям хватит на месяц. Если конфликт затянется, то это станет болезненным ударом для более чем 15 млн водителей.

