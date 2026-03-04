Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:49

Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке ударил по владельцам «японцев»

SHOT: более 15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей

Рабочие японского автомобильного гиганта Toyota Motor собирают двигатель для автомобиля Рабочие японского автомобильного гиганта Toyota Motor собирают двигатель для автомобиля Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Владельцы японских автомобилей могут остаться без двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, поставки б/у моторов и трансмиссий осуществлялись через Объединенные Арабские Эмираты.

Дубай выступал одним из крупнейших центров, откуда запчасти отправляли прямо в Россию — через Иран по Каспийскому морю до Астрахани. Стоимость подержанных двигателей варьировалась от 80 до 200 тыс. рублей, за новый просили до 600 тыс. рублей. Теперь же на фоне ударов по ОАЭ поставки могут на какое-то время прекратиться, уточнил источник.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что имеющихся у автосервисов запасов по самым востребованным позициям хватит на месяц. Если конфликт затянется, то это станет болезненным ударом для более чем 15 млн водителей.

Ранее сообщалось, что продажи новых машин Lada в феврале снизились на 22,5% — показатель упал на 19 тыс. единиц. В то же время в целом в России в прошлом месяце реализовали на 2,5% больше автомобилей, чем годом ранее: продажи достигли 80 тыс. единиц.

автомобили
двигатели
ОАЭ
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Путин потребовал жестко бороться с любыми проявлениями русофобии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.