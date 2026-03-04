Зимняя Олимпиада — 2026
В России хотят ввести новый запрет для водителей

Mash: в Госдуме предложили запретить водителям отмечать посты ГАИ в навигаторах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России могут ввести уголовную ответственность для водителей, которые отмечают в навигаторах и чатах места, где дежурят сотрудники ГАИ, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о метках, которые пользователи сами ставят на картах.

Такие данные показывают, где стоят посты, где проходят рейды и даже сколько машин в экипаже. Из-за этого нарушители легко объезжают проверки или прячутся от инспекторов за фурами.

С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Руководитель ФПБК считает, что открытые данные о патрулях могут использовать иностранные спецслужбы для слежки.

Ранее в Архангельском районе Башкирии задержали молодого человека, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, устроил настоящий спектакль для сотрудников ГАИ. Сообщалось, что «шоу» началось, когда 22-летнего парня усадили в патрульный автомобиль и предложили подуть в трубку алкотестера.

Прежде во Всеволожском районе Ленобласти водитель грузового такси скрылся с места смертельного ДТП после того, как врезался в ограждение и перевернулся. С ним в салоне находился пассажир, который впоследствии умер.

Россия
ГАИ
Госдума
Виталий Бородин
