В России хотят ввести новый запрет для водителей Mash: в Госдуме предложили запретить водителям отмечать посты ГАИ в навигаторах

В России могут ввести уголовную ответственность для водителей, которые отмечают в навигаторах и чатах места, где дежурят сотрудники ГАИ, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о метках, которые пользователи сами ставят на картах.

Такие данные показывают, где стоят посты, где проходят рейды и даже сколько машин в экипаже. Из-за этого нарушители легко объезжают проверки или прячутся от инспекторов за фурами.

С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Руководитель ФПБК считает, что открытые данные о патрулях могут использовать иностранные спецслужбы для слежки.

