03 марта 2026 в 12:13

Поездка на грузовом такси обернулась трагедией для мужчины в Ленобласти

Водитель грузовика скрылся после смертельного ДТП в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Водитель грузового такси скрылся с места смертельного ДТП после того, как на автомобиле «ГАЗ» врезался в ограждение и перевернулся во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в МВД. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 2 марта, в 14:35. При съезде с моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина потерял управление. Грузовик врезался в ограждение, после опрокидывания машина столкнулась с другим ограждением.

Водитель оставил на месте аварии своего 60-летнего пассажира и скрылся. Полученные пожилым мужчиной травмы оказались смертельными.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на территории Ленинградской области пострадали не менее 12 человек. Авария произошла после того, как водитель машины потерял управление и оказался на встречной полосе.

До этого в Мариуполе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Как минимум один человек получил травмы в этом дорожно-транспортном происшествии. По рассказам очевидцев, автобус выехал на полосу встречного движения, где и врезался в фуру. До приезда медиков пострадавшего уложили на землю и оказывали ему первую помощь.

Ленобласть
ДТП
смерти
грузовики
