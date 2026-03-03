Поездка на грузовом такси обернулась трагедией для мужчины в Ленобласти

Водитель грузового такси скрылся с места смертельного ДТП после того, как на автомобиле «ГАЗ» врезался в ограждение и перевернулся во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в МВД. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 2 марта, в 14:35. При съезде с моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина потерял управление. Грузовик врезался в ограждение, после опрокидывания машина столкнулась с другим ограждением.

Водитель оставил на месте аварии своего 60-летнего пассажира и скрылся. Полученные пожилым мужчиной травмы оказались смертельными.

