03 марта 2026 в 13:25

Опубликовано видео с запуском иранских ракет по американским базам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Агентство Tasnim опубликовало момент запуска иранских ракет в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авторы уточнили, что республика осуществляет уже 14-ю волну атак. Утверждается, что запуск был заснят на рассвете, а цели ракет — американские базы в странах Ближнего Востока.

Ранее израильская армия атаковала офис президента Ирана и здание Высшего совета национальной безопасности в Тегеране. В ЦАХАЛ пояснили, что целями ударов были места сбора руководства республики и учреждения по подготовке военных офицеров.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта. Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

Прежде сообщалось, что израильская разведка МОССАД и подразделения спецназа провели наземную операцию в Иране в ночь на вторник, 3 марта. При этом детали о ее характере и целях не приводились.

