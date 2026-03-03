Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:48

Сын Бари Алибасова погряз в долгах перед налоговой

Бари Алибасов-младший мог задолжать налоговой 1,8 млн рублей

Бари Алибасов-младший Бари Алибасов-младший Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Задолженность предпринимателя Бари Алибасова-младшего перед налоговой службой могла превысить 1,8 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы. В январе и марте налоговый орган принял решения о блокировке счетов сына заслуженного артиста России из-за растущего долга, который за полгода увеличился более чем вдвое.

Сумма задолженности значительно выросла по сравнению с августом 2025 года, когда сообщалось о долге в 751 тыс. рублей. Тогда счета индивидуального предпринимателя уже блокировались из-за решения о взыскании. В данное время приставы с него принудительно взыскивают более 907 тыс. рублей долгов по налогам и сборам.

Также Главное межрегиональное управление ФССП с 22 января ведет производство о взыскании 237 тыс. рублей налогов, а также исполнительского сбора в 28 тыс. Кроме того, с июня 2025 года действует еще одно производство — о взыскании почти 598 тыс. рублей, также с дополнительным сбором. Отдельное производство, возбужденное в феврале того же года, касается взыскания имущественного характера, однако точная сумма задолженности в этом случае не уточняется.

Ранее стало известно, что у шоумена и певца Александра Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя. По данным источника, на текущий момент сумма задолженности артиста составляет 1 126 934 рубля.

