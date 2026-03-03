В США начали расследование против агентов ICE В Миннесоте начали расследование действий агентов миграционной службы США

В Миннесоте начали расследование против главы миграционной службы США ICE и ее агентов, сообщила в соцсети X прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти. По ее словам, специалисты проверят правомерность действий ведомства в 17 ситуациях.

Мы начали расследование 17 ситуаций или эпизодов, <...> где федеральные правоохранительные ведомства могли действовать незаконным образом, — написала Мориарти.

Ранее газета The New York Times сообщила, что конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб позволила себе резкое высказывание в адрес сотрудников иммиграционной и таможенной службы США во время ежегодного обращения президента к парламенту. На мероприятии политик появилась с провокационным значком «К черту ICE» на лацкане.

До этого житель штата Огайо был задержан ФБР за публикацию в интернете серии смертельных угроз в адрес президента США Дональда Трампа и федеральных иммиграционных офицеров. Материалы дела, поступившего в суд, содержат экстремистские призывы к насилию. В частности, задержанный намеревался «повесить Трампа».