В Росатоме сообщили о потере связи с «ядерными властями» Ирана Лихачев: специалисты из РФ потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана

Российские специалисты потеряли связь с руководством Ирана, ответственным за атомную отрасль, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, из-за этого на данный момент никто не понимает, что происходит с ядерными объектами в республике, передает корреспондент NEWS.ru.

С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи, — сказал Лихачев.

Глава Росатома сообщил, что ранее МАГАТЭ публиковало фото иранских ядерных объектов, которые могли быть атакованы Израилем. В России не могут оценить их состояние, добавил он.

Ранее директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров заявил, что, если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидают радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа.

Прежде в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер, где при участии России строится атомная электростанция. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии.