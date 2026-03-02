Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:06

«Гуманитарная катастрофа»: атомщик заявил о рисках взрыва АЭС в Иране

Атомщик Уваров заявил, что повреждение АЭС в Иране и ОАЭ грозит катастрофой

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа, заявил в беседе с ТАСС директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.

В случае, если атомные станции пострадают в ходе военных действий, произойдет радиационное загрязнение вод залива. Учитывая тот факт, что Персидский залив представляет собой почти закрытый водоем с малой скоростью водообмена с Индийским океаном, можно прогнозировать гуманитарную катастрофу в регионе, — объяснил специалист.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер, где при участии России строится атомная электростанция. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии. Данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что агентство не может установить контакт с иранским регулятором в ядерной сфере. Попытки связаться предпринимаются, но пока безуспешно. Другие подробности о причинах отсутствия связи и возможных последствиях он не раскрыл.

АЭС
Иран
ОАЭ
атомная энергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию евро и рубли
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Мэр Тбилиси застрял на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.