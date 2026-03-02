«Гуманитарная катастрофа»: атомщик заявил о рисках взрыва АЭС в Иране Атомщик Уваров заявил, что повреждение АЭС в Иране и ОАЭ грозит катастрофой

Если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа, заявил в беседе с ТАСС директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.

В случае, если атомные станции пострадают в ходе военных действий, произойдет радиационное загрязнение вод залива. Учитывая тот факт, что Персидский залив представляет собой почти закрытый водоем с малой скоростью водообмена с Индийским океаном, можно прогнозировать гуманитарную катастрофу в регионе, — объяснил специалист.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер, где при участии России строится атомная электростанция. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии. Данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что агентство не может установить контакт с иранским регулятором в ядерной сфере. Попытки связаться предпринимаются, но пока безуспешно. Другие подробности о причинах отсутствия связи и возможных последствиях он не раскрыл.