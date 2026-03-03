В «Росатоме» раскрыли тревожную новость по строительству АЭС в Иране Лихачев: строительство блоков на АЭС «Бушер» в Иране приостановлено

Работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

Сейчас там 639 человек в этой зоне находятся. Часть коллег у нас находилась в Тегеране, они уже покидают страну. Поэтапно, по мере остановки и перерывов между ударами, мы также будем проводить эвакуацию с площадки «Бушер», — сказал Лихачев.

Ранее глава «Росатома» заявил, что российские специалисты потеряли связь с руководством Ирана, ответственным за атомную отрасль. По его словам, из-за этого на данный момент никто не понимает, что происходит с ядерными объектами в республике.

Кроме того директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров выразил мнение, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа.