03 марта 2026 в 18:40

Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании хозяйка коня попросила неравнодушных сограждан помочь найти зоофила, который надругался над ее животным поздней ночью. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Изнасилование попало на камеру

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля 2025 года в Рейнхеме, графство Кент, пишет издание Mirror. Лошадь по кличке Чарли, принадлежащая 44-летней Джули Боннер, находилась одна в местной конюшне, когда злоумышленник перепрыгнул через забор и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении беззащитного животного.

Акт зоофилии попал на камеру видеонаблюдения, что стало отправной точкой расследования. Пострадавшую лошадь перевезли в другую конюшню.

Зоофил-серийник

Женщина призвала насильника сдаться полиции. Она назвала преступника опасным для общества.

«Какой бы монстр ни сделал это с Чарли, я считаю, что вы обязательно должны сдаться. <...> Потому что вы проникли на чужую территорию, вы изнасиловали мою лошадь, и я считаю, что вы представляете опасность для общества», — заявила хозяйка животного.

Она рассказала, что после инцидента к ней обращались люди со всего графства, которые сообщали о подобных инцидентах, произошедших за последние пару лет. В полиции провели расследование, но установить личность преступника так и не смогли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Может нападать на женщин и детей»

Боннер сказала, что накануне вечером на видеозаписи был замечен тот же мужчина, обнимающий Чарли и гладящий его, что заставило владелицу лошади задуматься, не бывал ли подозреваемый в конюшне несколько раз до этого.

«Это очень расстраивает. Он изнасиловал мою лошадь. Мы опасаемся, что этот человек может нападать на женщин или детей. Поэтому я разместила пост в соцсетях с просьбой о помощи. Каждый раз, когда я говорила об этом раньше, я плакала. Но об этом нужно рассказать, чтобы найти этого человека», — написала Боннер.

Женщина написала, что приобрела Чарли семь лет назад. Но после произошедшего она уже не может использовать прежнюю конюшню.

«Я пыталась там остаться, но мне казалось, что раньше это было наше счастливое место, куда я могла пойти и повидаться с Чарли, а после того инцидента это перестало быть таковым», — объяснила мисс Боннер.

В полиции тем временем сообщили, что продолжают расследование инцидента.

«В полицию графства Кент поступило сообщение о мужчине, совершающем действия сексуального характера в районе Нижней Рейнхэм-роуд в Рейнхэме. На место прибыли сотрудники полиции, и было проведено тщательное расследование, включающее просмотр записей с камер видеонаблюдения, поквартирный обход и криминалистическую экспертизу», — рассказали в ведомстве.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
