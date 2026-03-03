Зимняя Олимпиада — 2026
США закрыли посольство в Ливане

Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посольство США в ливанской столице Бейруте закрылось на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из сообщения дипмиссии в соцсети X. Все плановые и экстренные консульские приемы отменены.

В связи с продолжающейся напряженной ситуацией в регионе посольство США в Бейруте будет закрыто до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

Ранее бойцы движения «Хезболла» нанесли удар по израильскому танку «Меркава» и сбили беспилотник на юге Ливана. Бронемашину удалось поразить в районе Тель-Нахас на окраине населенного пункта Кфар-Кила. Беспилотник же израильских ВВС был сбит в небе над районом Набатия на юге страны.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточнялось, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

Тем временем постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что у Тегерана отсутствует какая-либо связь с ливанским движением «Хезболла». По его словам, государству для собственной защиты не нужны партнеры.

