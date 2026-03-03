Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:14

Иран открестился от связи с «Хезболлой»

Али Бахрейни
У Тегерана отсутствует какая-либо связь с ливанским движением «Хезболлах», заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, государству для собственной защиты не нужны партнеры.

Нет никакой координации между Ираном и «Хезболлах». Нам не нужны партнеры вне нашей страны, чтобы защитить нашу страну, мы в состоянии это сделать сами, — сказал Бахрейни.

При этом представитель ИРИ подчеркнул, что «Хезболлах» продолжает играть ключевую роль в защите интересов граждан Ливана, особенно на фоне продолжающихся атак Израиля, который, по словам дипломата, нарушает имеющиеся договоренности. Бахрейни также охарактеризовал движение как независимую организацию, которая самостоятельно принимает все решения и действует без чьей-либо указки.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

