Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:08

Российский дипломат разнес доводы Израиля о ядерном оружии Ирана

Ульянов назвал неподтвержденными доводы Израиля о скором создании Ираном ЯО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Утверждения израильской стороны о том, что Иран якобы находится на пороге создания ядерного оружия, остаются голословными и не находят подтверждения, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что ему ничего неизвестно о подобных фактах.

Израиль говорит, что в ближайшие недели, в крайнем случае месяцы Иран получит ядерное оружие. Идут год за годом, но ничего не подтверждается. Сам [гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль] Гросси, который отвечает за эффективность проверок, говорит, что ничего не видел и не слышал, не найдено. Можно уверенно говорить, что ядерная программа Ирана носит мирный характер, — сказал дипломат.

Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что на данный момент невозможно объективно оценить последствия ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран лишен безопасных международных механизмов для проведения необходимых расследований на своей территории. По его словам, Международное агентство по атомной энергии также не располагает информацией о повреждениях, поскольку не может установить контакт с национальным регулятором Исламской Республики.

ядерное оружие
политика
Иран
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.