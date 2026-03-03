Российский дипломат разнес доводы Израиля о ядерном оружии Ирана

Утверждения израильской стороны о том, что Иран якобы находится на пороге создания ядерного оружия, остаются голословными и не находят подтверждения, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что ему ничего неизвестно о подобных фактах.

Израиль говорит, что в ближайшие недели, в крайнем случае месяцы Иран получит ядерное оружие. Идут год за годом, но ничего не подтверждается. Сам [гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль] Гросси, который отвечает за эффективность проверок, говорит, что ничего не видел и не слышал, не найдено. Можно уверенно говорить, что ядерная программа Ирана носит мирный характер, — сказал дипломат.

Ранее глава МАГАТЭ сообщал, что на данный момент невозможно объективно оценить последствия ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран лишен безопасных международных механизмов для проведения необходимых расследований на своей территории. По его словам, Международное агентство по атомной энергии также не располагает информацией о повреждениях, поскольку не может установить контакт с национальным регулятором Исламской Республики.