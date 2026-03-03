Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:43

Взрывы прогремели в Дубае

В Дубае прогремели взрывы, передает Mulhak. Очевидцы сообщают, что слышали серию ударов в течение 10 минут. По предварительной информации, взрывы также произошли в Кувейте и Катаре.

На фоне атаки в Дубае и Абу-Даби работает противовоздушная оборона. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Очевидцы также утверждают, что снаряды проносятся над элитным районом Дубай Марина.

В Тегеране во время атаки США и Израиля на аэропорт Мехрабад был уничтожен пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air. От воздушного судна уцелел лишь фрагмент хвоста с фирменным логотипом. По некоторой информации, удар пришелся по нефтехранилищу Шахран — главному топливному складу Тегерана. Очевидцы сообщили, что в небо над городом поднимались клубы черного дыма. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

