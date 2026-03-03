«Победа» сделала важное сообщение о рейсах в ОАЭ «Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ

«Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик отозвал вылеты из Москвы и Махачкалы, запланированные на 4 марта. Пассажирам предложили вернуть билеты или переоформить их на другие даты.

В связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран, а также в рамках подготовки программы вывозных рейсов, «Победа» вынужденно корректирует расписание полетов, — говорится в сообщении.

3 марта «Победа» выполнит перелет Москва — Дубай — Москва: в ОАЭ самолет отправится без пассажиров, чтобы затем забрать россиян. Для рейсов, запланированных на 4 марта и последующие даты, перевозчик запросил слоты и ожидает подтверждения от аэропортов и авиационных властей ОАЭ.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что два самолета для пассажиров отмененных рейсов отправятся из Дубая 4 марта. Авиакомпания также взяла на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ.