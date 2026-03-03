Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:06

«Победа» сделала важное сообщение о рейсах в ОАЭ

«Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ

Самолет авиакомпании «Победа» Самолет авиакомпании «Победа» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Победа» отменила четыре рейса в ОАЭ, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик отозвал вылеты из Москвы и Махачкалы, запланированные на 4 марта. Пассажирам предложили вернуть билеты или переоформить их на другие даты.

В связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства ОАЭ и близлежащих стран, а также в рамках подготовки программы вывозных рейсов, «Победа» вынужденно корректирует расписание полетов, — говорится в сообщении.

3 марта «Победа» выполнит перелет Москва — Дубай — Москва: в ОАЭ самолет отправится без пассажиров, чтобы затем забрать россиян. Для рейсов, запланированных на 4 марта и последующие даты, перевозчик запросил слоты и ожидает подтверждения от аэропортов и авиационных властей ОАЭ.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что два самолета для пассажиров отмененных рейсов отправятся из Дубая 4 марта. Авиакомпания также взяла на себя обязательства по размещению российских граждан в отелях Дубая за свой счет. Как объяснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, решение связано с затрудненным вылетом туристов из ОАЭ.

Победа
рейсы
ОАЭ
Дубай
Абу-Даби
Россия
Москва
отмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.