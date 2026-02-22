В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер о приближающейся победе России

МИД Южной Кореи потребовал от посольства РФ убрать появившийся на стене его здания в Сеуле баннер в цветах российского триколора с надписью «Победа будет за нами», передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. В Сети появилась соответствующая фотография с соответствующим баннером.

Мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что организаторы Олимпиады попросили болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян не поднимать плакаты и баннеры с русскоязычными надписями. Волонтеры перед прокатом спортсменки искали на трибунах российские флаги.

Ранее сообщалось, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова, любое участие Сеула в поставках вооружения, будь то прямое или опосредованное, разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.