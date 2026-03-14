Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 20:26

Стало известно о формате прощания и похорон актрисы Арининой

Директор тетра Воробьев: прощание с актрисой Арининой пройдет в закрытом формате

Людмила Аринина
Подписывайтесь на нас в MAX

Публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Арининой не будет, сообщил ТАСС директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев. По его словам, это было желание актрисы. Место похорон также не раскрывается.

Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдет в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны. Похороны тоже в закрытом формате. Родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения, — сказал Воробьев.

О смерти актрисы стало известно сегодня, 14 марта. Она умерла на 100-м году жизни, вдали от публичности. Зрителям она запомнилась по роли в советском фильме «Гостья из будущего».

Ранее известная по ролям в фильме «Охотники за привидениями» и ситкоме «Чарльз в ответе» американская актриса Дженнифер Руньон скончалась в возрасте 65 лет после непродолжительной борьбы с раком. Она дебютировала в кино в 1980 году, а в 1984 году сыграла роли второго плана в известных картинах.

До этого стало известно, что жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась в больнице. Причиной смерти стали последствия почечной недостаточности. Состояние девушки резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

актрисы
умершие
похороны
Москва
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.