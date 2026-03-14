Стало известно о формате прощания и похорон актрисы Арининой Директор тетра Воробьев: прощание с актрисой Арининой пройдет в закрытом формате

Публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Арининой не будет, сообщил ТАСС директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев. По его словам, это было желание актрисы. Место похорон также не раскрывается.

Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдет в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны. Похороны тоже в закрытом формате. Родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения, — сказал Воробьев.

О смерти актрисы стало известно сегодня, 14 марта. Она умерла на 100-м году жизни, вдали от публичности. Зрителям она запомнилась по роли в советском фильме «Гостья из будущего».

