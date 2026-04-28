Возвращение на экраны, болезнь сына, Пугачева: как живет Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова прославилась благодаря роли Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори „всегда“», который принес ей всероссийскую известность. Что известно о ее возвращении на экраны после долгого перерыва, как сложилась личная жизнь актрисы?

Чем известна Абрамова

Татьяна Абрамова родилась 5 февраля 1975 года в Тюмени. В детстве она училась в музыкальной школе и в 12 лет стала солисткой популярного детского вокального ансамбля «Мечта».

Абрамова принимала участие в различных конкурсах и фестивалях, среди которых «Славянский базар», «Ялта — Москва — транзит», конкурс молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».

На «Ялта — Москва — транзит» она смогла завоевать ряд премий, в том числе от радиостанции «Европа Плюс» и народной артистки СССР Аллы Пугачевой. После конкурса Примадонна познакомила Абрамову с композитором Игорем Крутым. В 1994 году вышел их дебютный сольный альбом «Письмо».

В 1996 году Наталья Абрамова окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «актер и режиссер драматического театра». В кино она дебютировала в 1994 году, сыграв в мелодраме «Охота». С тех пор актриса участвовала в таких фильмах, как «Две судьбы», «Всегда говори „всегда“», «Приключения мага», «Жена Сталина», «Русский перевод», «Уравнение со всеми известными», «Алхимик. Эликсир философский», «Все возрасты любви» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 55 работ.

Почему Абрамова на восемь лет пропала с экранов

Татьяна Абрамова лишь в прошлом году вернулась на экраны после восьмилетнего перерыва. Перед выходом мини-сериала «Самая самая» в 2025 году и нового сериала «Теплый ветер с Севера» в 2026 году у артистки была пауза в карьере.

«Ответ простой: не было интересных предложений. А в „Теплом ветре с Севера“ понравились сразу и сценарий, и такая неоднозначная роль… Всегда интересно исполнять то, что раньше не играла», — объяснила Абрамова в беседе с изданием StarHit.

В сериале Абрамова исполняет роль гинеколога и заместителя главврача. Она участвует в тайной схеме с мэром, направленной на разрушение больницы.

По словам артистки, во время паузы в кинокарьере она занималась музыкой.

«Езжу по всей России со своей концертной программой с романсами советских композиторов. А с моим супругом Юрием Викторовичем Беляевым мы много гастролируем с антрепризой „Не торопитесь прощаться“, — рассказала актриса.

Как сложилась личная жизнь Абрамовой

Татьяна Абрамова была замужем за фотографом и оператором Сергеем Кулишенко. В этом браке у них родились двое сыновей — Иван и Александр.

Младший сын артистки перенес тяжелую болезнь: когда ему было полтора года, то у него обнаружили новообразование около надпочечников. Ребенка лечили полгода, но через несколько месяцев болезнь прогрессировала, и ему поставили диагноз — нейробластома надпочечника.

Сына Абрамовой лечили в Германии. Медики спасли его, сейчас он здоров. По словам актрисы, именно болезнь сына стала одной из причин их развода с Кулишенко — мужчина не смог поддержать ее.

„Он испугался, да. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и минутам. Помогала сестра“, — вспоминала она.

В 2014 году Абрамова вышла замуж за заслуженного артиста России Юрия Беляева. Актриса признавалась, что супруга она привлекла своим оптимистичным взглядом на жизнь.

„Плюс и минус всегда притягиваются. Я всегда с хорошим настроением, оптимист. Наверное, это и привлекло Юрия Викторовича ко мне, потому что он у нас человек пессимистичный, но не трагичный. И в нашей семейной жизни я его, конечно, своим оптимизмом увлекаю“, — отметила Абрамова.

Что Абрамова говорила о Пугачевой и Киркорове

Абрамова принимала участие в конкурсе „Ялта — Москва — транзит“. Во время гала-концерта она исполнила песню „Анатолий“. Этот номер произвел сильное впечатление на Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова, которые заинтересовались молодой певицей.

В эфире шоу „Секрет на миллион“ она вспомнила, как Пугачева и Киркоров аплодировали ей стоя. Примадонна тогда публично отдала свою премию в размере $5 тысяч молодой артистке. Она обняла Абрамову и шепотом приказала ей отодвинуть пиджак, чтобы потихоньку спрятать туда деньги, обернутые газетой.

После выступления Пугачева и Киркоров позвали Абрамову на ужин. В ресторане певица растерялась, увидев в меню много незнакомых слов. Но Пугачева пришла на помощь.

„Алла Борисовна говорит: „Не парься, все нормально! Сейчас закажем. Ты креветки любишь? У них тут большая порция. Давай на двоих?“» — рассказала Абрамова.

Читайте также:

