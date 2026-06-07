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07 июня 2026 в 11:32

На могиле Паши Техника появился памятник в полный рост

Могила Паши Техника Могила Паши Техника Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Бронзовый памятник в полный рост установили на могиле рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), сообщила в Telegram-канале его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук). Ранее монумент собирались изготовить из гранита.

Ну вот и все… — подписала публикацию Карицкая.

Паша Техник, известный российский рэпер и продюсер, вместе с другими музыкантами основал группу Kunteynir. В конце марта 2025 года 40-летнего артиста госпитализировали на Пхукете с тяжелым отравлением. Его состояние было критическим, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 4 апреля его бывшая жена объявила о его смерти. По заключению таиландских врачей, причиной стал воспалительный процесс в легких.

Ранее бывшую девушку Паши Техника арестовали в Москве по делу о распространении порнографии. Тине Романовой (известной как Кристина Лекси) вменяют незаконные изготовление и оборот порноматериалов группой лиц с использованием интернета. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана 30 мая.

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