Экс-девушку Паши Техника арестовали из-за порнографии

Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную как Кристина Лекси (настоящее имя — Тина Романова), арестовали в Москве по делу о распространении порнографии, следует из материалов суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана 30 мая, пишет РИА Новости.

Девушке вменяют незаконные изготовление и оборот порноматериалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ). Информацию об аресте подтвердила бывшая супруга музыканта Ева Карицкая.

Лекси состояла в романтических отношениях с Пашей Техником, который скончался в Таиланде от передозировки наркотиков. По данной статье ей грозит от двух до шести лет лишения свободы. Официального комментария правоохранителей пока нет.

До этого Карицкая в своих социальных сетях показала памятник музыканту. По ее словам, он сделан из бронзы. В ближайшее время ожидается его установка. Однако пока неизвестно, где именно он будет расположен.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что смерть исполнителя Паши Техника стала для нее радостным событием. В интервью последней возлюбленной музыканта она подчеркнула, что артист «освободился», в ответ на это девушка расплакалась.