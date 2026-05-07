«От него пахло смертью»: Айза обрадовалась смерти Паши Техника

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай заявила, что смерть исполнителя Паши Техника стала для нее радостным событием. В интервью последней возлюбленной музыканта Кристине Лекси на YouTube она подчеркнула, что артист «освободился», в ответ на это девушка расплакалась.

От него всегда пахло смертью. Он умер — это хорошо, потому что он стал свободным. Когда умирают наркоманы, я очень радуюсь. Потому что они стали свободными, — рассказала Айза.

Ранее сообщалось, что поклонники Паши Техника объявили сбор 1 млн рублей, чтобы добиться выпуска его последнего альбома. Речь идет о пластинке «5 минут до итогов» из 30 треков, которую записывали почти три года и завершили при жизни музыканта.

Между тем треки Техника продолжают исчезать со стримингов из-за конфликта правообладателей. С сервисов уже было удалено около 80 композиций, включая большинство совместных записей, в том числе с артистами Metox и Маркусом, а также релизы, записанные им в составе группы для альбома «Каптерка».