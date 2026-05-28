28 мая 2026 в 10:10

Взрыв на заводе в США убил 11 рабочих

В американском городе Лонгвью на целлюлозно-бумажном предприятии Nippon Dynawave Packaging произошел мощный взрыв резервуара с химикатами, в результате которого 11 рабочих признаны погибшими, сообщил телеканал NBC News. Спасатели смогли подтвердить гибель только двоих человек.

Поиски остальных девяти сотрудников завода продолжаются, однако шансов найти их живыми нет, поэтому людей досрочно внесли в списки погибших. Кроме того, различные травмы и ранения получили еще 10 человек, среди которых оказался один сотрудник пожарной службы.

Инцидент случился во вторник, 26 мая, из-за внутреннего взрыва огромной емкости. Резервуар вмещал в себя почти 3,5 млн литров белого щелока, который применяется на производстве для варки целлюлозы. По оценкам экспертов, внутри поврежденной емкости все еще остается более 340 тыс. литров опасного раствора. Химикат до сих пор находится в крайне нестабильном состоянии. Из-за этого на территории предприятия сохраняются опасные для жизни и здоровья людей условия.

Ранее пожарные в Калифорнии начали охлаждать поврежденный резервуар, где находится 7 тыс. галлонов метилметакрилата, чтобы избежать взрыва и химической катастрофы. Утечку обнаружили на аэрокосмическом предприятии в Гарден-Гроув. Температура внутри емкости поднялась до опасных 32–37 градусов, что указывает на риски приближающейся детонации.

США
Вашингтон
взрывы
заводы
