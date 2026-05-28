Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

Между Россией и Казахстаном отсутствуют спорные вопросы, отношения двух стран развиваются в положительной динамике, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Астана придает первостепенное значение дружбе с Москвой, передает пресс-служба Кремля.

Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов, — сказал президент.

Ранее Токаев назвал успешными переговоры с президентом России Владимиром Путиным в узком формате. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Визит Путина продлится до 29 мая.

До этого над столицей Казахстана во время торжественной церемонии встречи президента России пролетели боевые самолеты, оставившие в небе шлейф в цветах российского триколора. Токаев лично поприветствовал Путина во Дворце независимости в рамках его начавшегося государственного визита.