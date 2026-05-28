Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 10:44

Токаев: Россия и Казахстан сформировали пул совместных проектов на $53 млрд

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей суммой на $53 млрд, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Астану с государственным визитом. По его словам, которые приводит ТАСС, товарооборот между странами в ближайшее время превысит $30 млрд.

На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически $53 млрд. И хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают, — сказал Токаев.

Он также отметил большое значение документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России. Его собираются принять в ходе государственного визита Путина в республику.

Ранее Токаев отмечал, что между Россией и Казахстаном нет никаких спорных вопросов, а отношения двух стран продолжают развиваться в положительной динамике. Глава соседнего государства подчеркнул, что Астана придает первостепенное значение дружбе с Москвой.

Страны СНГ
Касым-Жомарт Токаев
переговоры
Владимир Путин
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом
В Минобороны КНР раскрыли планы на взаимодействие с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.