Токаев: Россия и Казахстан сформировали пул совместных проектов на $53 млрд

Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей суммой на $53 млрд, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Астану с государственным визитом. По его словам, которые приводит ТАСС, товарооборот между странами в ближайшее время превысит $30 млрд.

На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически $53 млрд. И хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают, — сказал Токаев.

Он также отметил большое значение документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России. Его собираются принять в ходе государственного визита Путина в республику.

Ранее Токаев отмечал, что между Россией и Казахстаном нет никаких спорных вопросов, а отношения двух стран продолжают развиваться в положительной динамике. Глава соседнего государства подчеркнул, что Астана придает первостепенное значение дружбе с Москвой.