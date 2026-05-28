Путин заявил об образцовом взаимодействии России и Казахстана

Сотрудничество РФ и Казахстана в международных объединениях служит образцом конструктивной совместной работы, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в расширенном составе в Астане. В качестве примера российский лидер перечислил Евразийский экономический союз, Организацию договора коллективной безопасности, СНГ и другие организации, передает пресс-служба Кремля.

В международных делах образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и ООН, в каспийской «пятерке» в формате Россия — Центральная Азия, — сказал Путин.

В ходе беседы он выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить республику. Российский лидер отметил, что не сомневается в высокой полезности предстоящей работы для обеих сторон.

Ранее Путин обратил внимание на вклад своего казахстанского коллеги в формирование Международной организации по русскому языку. По словам президента РФ, Токаев также внес полезные замечания по поводу дальнейшей работы организации.