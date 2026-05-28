28 мая 2026 в 12:06

Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным

Токаев: Путина приняли в Астане с большой радостью

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Президента России Владимира Путина приняли в столице Казахстана Астане с большой радостью, заявил лидер центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, страна рассматривает визит российского главы как исключительно важное событие, передает пресс-служба казахстанского президента.

Сегодня с большой радостью мы принимаем в Астане с государственным визитом президента РФ уважаемого Владимира Владимировича Путина. Рассматриваю этот визит как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России, — сказал глава государства.

Токаев также добавил, что визит Путина в Астану наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами. По его словам, Казахстан дорожит узами вечной дружбы с Россией и считает ее великим государством.

Ранее Токаев на переговорах в узком составе с Путиным назвал Казахстан и Россию братскими и дружественными странами, имеющими много общего. Он пояснил, что Астану и Москву связывают, помимо прочего, богатое историческое прошлое, культурные традиции и менталитет.

