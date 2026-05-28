Роскомнадзор раскрыл правду о проблемах с интернетом в Белгородской области

Роскомнадзор опроверг подготовку ограничений интернета в Белгороде

Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых писем от имени ведомства в редакции СМИ Белгородской области. В сообщениях говорится о якобы планируемых с 1 июня 2026 года ограничениях в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных сбоях в работе интернет-сервисов.

Сообщается о планируемых с 1 июня 2026 года ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов. Это сообщение — фейк! Никаких подобных мероприятий не запланировано, — говорится в заявлении ведомства.

Журналистов призвали не распространять недостоверные сведения. Проверять актуальную информацию советуют только на официальном сайте Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek. Пользователи из России в тот день массово жаловались на сбои в работе китайской нейросети — за сутки число обращений достигло 2,5 тыс., что более чем втрое превысило показателя предыдущего дня.

