Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:14

Экономист назвал максимальный размер налогового вычета на детей

Доцент Балынин: семьи могут вернуть до 13 тыс. рублей налогового вычета на детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские семьи могут вернуть до 13 тыс. рублей налогового вычета на детей, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что если налогоплательщик уже получал соответствующую выплату, то ему не нужно будет вновь предоставлять документы работодателю.

Размер стандартного налогового вычета каждому из родителей на первого ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, на второго — 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6 тыс. рублей. Стандартные налоговые вычеты единственному родителю предоставляются в двойном размере — 2,8 тыс. рублей, 5,6 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соответственно. Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину, — отметил Балынин.

Он пояснил, что, если в семье двое детей, каждый из родителей может получить стандартный налоговый вычет в размере 4,2 тыс. рублей в месяц (1,4 тыс. на первого ребенка и 2,8 тыс. на второго). Экономия на НДФЛ при ставке в 13% составит 546 рублей в месяц на каждого родителя. Таким образом, за год семья из приведенного примера может законно снизить налоговые платежи на 13 104 рубля.

Ранее депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести налоговый вычет для дедушек и бабушек за расходы на лечение и обучение внуков. С этой идеей он обратился к министру финансов Антону Силуанову.

Общество
налоги
дети
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Политолог раскрыл истинную цель ЕС в затягивании переговоров по Украине
МИД назвал атаку ВСУ на колледж свидетельством распущенности Киева
Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.