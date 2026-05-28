Экономист назвал максимальный размер налогового вычета на детей

Российские семьи могут вернуть до 13 тыс. рублей налогового вычета на детей, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что если налогоплательщик уже получал соответствующую выплату, то ему не нужно будет вновь предоставлять документы работодателю.

Размер стандартного налогового вычета каждому из родителей на первого ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, на второго — 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — 6 тыс. рублей. Стандартные налоговые вычеты единственному родителю предоставляются в двойном размере — 2,8 тыс. рублей, 5,6 тыс. рублей и 12 тыс. рублей соответственно. Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину, — отметил Балынин.

Он пояснил, что, если в семье двое детей, каждый из родителей может получить стандартный налоговый вычет в размере 4,2 тыс. рублей в месяц (1,4 тыс. на первого ребенка и 2,8 тыс. на второго). Экономия на НДФЛ при ставке в 13% составит 546 рублей в месяц на каждого родителя. Таким образом, за год семья из приведенного примера может законно снизить налоговые платежи на 13 104 рубля.

Ранее депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести налоговый вычет для дедушек и бабушек за расходы на лечение и обучение внуков. С этой идеей он обратился к министру финансов Антону Силуанову.