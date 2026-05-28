28 мая 2026 в 13:44

В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов

«Алмаз-Антей» запатентовал ракету для борьбы с беспилотниками и БЭК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» запатентовали зенитную управляемую ракету, способную уничтожать все типы беспилотников и безэкипажные катера, передает ТАСС со ссылкой на патентный документ. Новая разработка выполнена по Х-образной схеме конвертоплана с неповоротными мотогондолами, оснащенными электродвигателями и винтами.

В описании к патенту уточняется, что ракета относится к классам «поверхность — воздух» и «поверхность — поверхность». Она оснащена оптико-электронной головкой самонаведения, при этом взрывчатые материалы в изделии не используются — поражение целей достигается кинетическим воздействием.

Авторы разработки отметили, что существующие ракеты сверхмалой дальности, например для комплексов «Стрела-10» или «Оса», высокоэффективны против самолетов и вертолетов, однако их стоимость несопоставима с ценой беспилотников. Кроме того, высокая скорость полета таких ракет ограничивает ближнюю границу зоны поражения, что снижает боевые возможности по борьбе с БПЛА непосредственно на линии фронта и при обороне важных объектов.

Что касается беспилотников-перехватчиков, то вертолетный тип имеет техническое ограничение по скорости. В то же время БПЛА самолетного типа требуют разбега или катапультирования для создания подъемной силы.

Ранее заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий заявил, что Россия стала мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО. По его словам, уже отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.

