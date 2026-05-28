28 мая 2026 в 14:30

«Поймала кураж»: Ольховский высоко оценил игру Андреевой на «Ролан Гаррос»

Ольховский: теннисистка Андреева поймала кураж на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: IMAGO/MANTEY STEPHANE/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно выступает на «Ролан Гаррос», заявил чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в женской сетке нет очевидной претендентки на трофей.

Мирра может показать хороший результат. Она играет уверенно, поймала кураж. Нужно смотреть от матча к матчу. Для меня в женской сетке нет фаворита. Есть четверо-пятеро теннисисток, которые претендуют на титул, — сказал Ольховский.

В стартовом матче 19-летняя Андреева обыграла представительницу Франции Фиону Ферро (6:3, 6:3), а во втором круге — испанку Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1). Следующей соперницей россиянки станет чешка Мария Боузкова.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева может пройти далеко на «Ролан Гаррос», если быстро привыкнет к кортам. По его мнению, на это должно уйти две-три игры.

До этого Даниил Медведев заявил, что не станет озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. Российский теннисист отметил, что есть причины, которые зависят не от него.

Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
