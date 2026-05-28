«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF Чемпион мира Кожевников: в руководстве IIHF очень много русофобов

В руководстве Международной федерации хоккея (IIHF) работает очень много русофобов, заявил NEWS.ru чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. По его словам, «лед тронулся», теперь ключевая борьба развернется на заседании руководства организации, где чиновники, а не действующие спортсмены будут определять судьбу возвращения россиян на мировые соревнования.

Лед тронулся, [у хоккеистов из РФ появился шанс вернуться на международные соревнования]. Теперь будет заседание IIHF. Врагов и русофобов в руководстве организации полно. Решение о допуске российских спортсменов на соревнования будут принимать начальники, руководство, а не игроки. Хотя многие хоккеисты «за», чтобы вернулись россияне. Так что, посмотрим, будет борьба. Это уже дело нашего спорткомитета, как они отработают, — высказался Кожевников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на возвращение сборной России по хоккею на международные состязания. Так он прокомментировал информацию, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27.