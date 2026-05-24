24 мая 2026 в 11:11

Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева

Хоккеиста Радулова добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Александр Радулов Александр Радулов Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Хоккеиста из «Локомотива» Александра Радулова добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о нем была размещена на портале в пятницу, 22 мая.

Радулова обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины. Также причиной внесения спортсмена в список стала поддержка СВО.

Ранее трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Его включение связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержкой СВО, отметили в источнике.

До этого канадский хоккеист тольяттинской «Лады» Колби Уильямс, ранее выступавший за московский ЦСКА, также был внесен в базу «Миротворца». Персональная информация о нем была размещена 12 мая. Уильямсу вменяют, в частности, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В апреле полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой также попал в базу данных «Миротворца». Спортсмену вменили «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку военной операции на Украине.

