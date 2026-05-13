Канадский хоккеист тольяттинской «Лады» Колби Уильямс, ранее выступавший за московский ЦСКА, внесен в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о нем была размещена на портале во вторник, 12 мая.

Уильямсу вменяют, в частности, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против страны и ее граждан. Поводом для включения стала встреча Уильямса с представителем бригады «Эспаньола» Василием Лукуниным и публикация снимка на фоне баннера с эмблемой подразделения.

Бригада «Эспаньола» — добровольческое подразделение российских сил, созданное футбольными болельщиками. В октябре 2025 года оно объявило о прекращении существования в прежнем виде и «перезагрузке».

Ранее в базу сайта «Миротворец» была внесена бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Создатели ресурса обвинили ее в якобы «распространении российской пропаганды», а также в «призывах к капитуляции Украины». До этого Мендель неоднократно выступала с критикой в адрес Зеленского и украинского руководства в целом.