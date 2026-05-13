День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 14:58

Играющего за «Ладу» канадского хоккеиста внесли в базу «Миротворца»

Канадский хоккеист «Лады» Колби Уильямс внесен в базу данных сайта «Миротворец»

Колби Уильямс Колби Уильямс Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Канадский хоккеист тольяттинской «Лады» Колби Уильямс, ранее выступавший за московский ЦСКА, внесен в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о нем была размещена на портале во вторник, 12 мая.

Уильямсу вменяют, в частности, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против страны и ее граждан. Поводом для включения стала встреча Уильямса с представителем бригады «Эспаньола» Василием Лукуниным и публикация снимка на фоне баннера с эмблемой подразделения.

Бригада «Эспаньола» — добровольческое подразделение российских сил, созданное футбольными болельщиками. В октябре 2025 года оно объявило о прекращении существования в прежнем виде и «перезагрузке».

Ранее в базу сайта «Миротворец» была внесена бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Создатели ресурса обвинили ее в якобы «распространении российской пропаганды», а также в «призывах к капитуляции Украины». До этого Мендель неоднократно выступала с критикой в адрес Зеленского и украинского руководства в целом.

Спорт
Канада
Украина
Хоккей
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский мечтает, что Трамп его не забудет на переговорах в Пекине
Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные
Британский министр решил добиться отстранения Стармера
Назван фактор, который поможет выявить абьюзера
Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз
Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего самолета
Испания, ковид, смерть дочки: история любви Молчанова и его жены Консуэло
Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам
Суд решил судьбу экс-вице-губернатора Кубани
В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман пенсионеров
ВОЗ предупредила о риске заражения «животными» вирусами
МВД России объявило «охоту» на экс-министра обороны Британии
НАТО стянула западных режиссеров для кровавых инсценировок на Украине
Зоопсихолог рассказала, как обезопасить питомцев от укусов клещей
Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти домой пораньше
Анджелина Джоли выставила на продажу поместье стоимостью $29,8 млн
Политолог ответил, чем связи Ермака с гадалками чреваты для Зеленского
Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны
Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера
Психолог объяснила, почему некоторые люди намеренно «замедляют» свою жизнь
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.