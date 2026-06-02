Стало известно, как пройдут переговоры лидеров России и Танзании Ушаков: Путин и лидер Танзании Хассан проведут переговоры в разных составах

Президент России Владимир Путин и президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан проведут 3 июня в Москве переговоры в расширенном и узком составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Общение в узком составе пройдет в Зеленой гостиной, а переговоры с участием делегаций состоятся в Александровском зале Кремля, передает РИА Новости.

В среду, 3 июня, танзанийский лидер утром примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, затем будет программа в Большом Кремлевском дворце. Поскольку визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале, лидеры поприветствуют друг друга и поздороваются с членами делегаций, — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, темы для обсуждения между двумя лидерами многогранные. В частности, они обсудят наращивание торговли и международные вопросы.

Он добавил, что российская делегация окажется достаточно представительной: в ее состав войдут семь федеральных министров, представители руководства администрации президента. Примут участие и руководители ключевых ведомств и организаций — глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, в делегацию войдут представители бизнеса.

До этого сообщалось, что в Танзании, Армении, Ливане и Египте стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В Танзании, в Русском доме в Дар-эс-Саламе, к акции присоединились дети, изучающие русский язык. На занятиях им рассказали об истории символа и объяснили правила ношения ленты.